Lazio, Lazzari stop: altra grana per Inzaghi

ROMA - Le immagini di Manuel Lazzari dolorante durante il match con il Bologna non lasciavano presagire nulla di buono. E dopo gli esami clini eseguiti al polpaccio, ecco la diagnosi: elongazione. Tradotto: circa due settimane di stop, che potrebbero diventare dieci-dodici giorni accelerando il recupero. Scongiurato comunque lo stiramento: in quel caso i tempi si sarebbero allungati. La Lazio, in un comunicato, ha riportato: "Lo staff medico della S.S. Lazio comunica che il calciatore Manuel Lazzari, durante l'incontro di calcio Bologna-Lazio, ha riportato un trauma elongativo a carico del polpaccio destro . È stato da subito sottoposto agli accertamenti, alle cure ed a costante monitoraggio clinico per valutare i tempi della ripresa dell'attività".

Lazio, Lazzari e i tempi di recupero

Manuel Lazzari, dopo l’infortunio al polpaccio, salterà sicuramente le partite contro Juve (in programma sabato all’Allianz Stadium) e Crotone (venerdì 12). La speranza è che sia pronto per il ritorno contro il Bayern Monaco in Champions il prossimo 17 marzo. Ma inutile correre rischi. Ecco che la data del 21 marzo contro l’Udinese, a tre settimane dall’infortunio, può sembrare più veritiera per il suo ritorno. Saranno giorni di valutazioni e di emergenza. Marusic tornerà a giocare a destra, sulla fascia sinistra ci sarà il ballottaggio Lulic-Fares. Per Inzaghi altra grana dopo i ko di Luiz Felipe e Radu.