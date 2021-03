Muriqi: “Alla Lazio sono felice, rimango!”

ROMA - Vedat Muriqi di nuovo al Fenerbahce? No. É lo stesso calciatore della Lazio che spegne le voci di mercato udite negli ultimi giorni. Ha segnato con il Kosovo nel match contro la Lituania, ha ritrovato sintonia con la porta e rilancia le sue ambizioni in biancoceleste: “Sono stato sfortunato con la Lazio tra Covid-19 e infortuni. Ho saltato anche il ritiro precampionato. Devo imparare la lingua italiana, è giusto farlo”, le sue parole riportate dai media kosovari. Poi la promessa: “Ho bisogno anche di adattarmi alla squadra. Ho 5 anni di contratto con la Lazio. Sono felice a Roma!". Parole che per il momento non lasciano spazio a fantasie di mercato. Vedat ha tutta l'intenzione di imporsi in biancoceleste. Se lo augura anche Tare, che ha puntato molto su di lui la scorsa estate.