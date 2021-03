Morte Guerini, Menichini: "La sua anima è nello spogliatoio"

ROMA - Leonardo Menichini, allenatore della Lazio Primavera, ricorda Daniel Guerini, giovane giocatore della squadra scomparso il 24 marzo in un incidente stradale sulla Palmiro Togliatti, nota strada a scorrimento veloce della Capitale. "Una perdita terribile. Darà la spinta in più per questi ragazzi per andare oltre le loro possibilità", esordisce Menichini. "Fino a ieri mattina Daniel si allenava con noi, si può solo immaginare quello che stiamo passando in questo momento. La sua anima è nello spogliatoio, deve essere il modo migliore per onorarlo, darà una mano. Era un ragazzo ben voluto da tutti, era scherzoso e rispettoso.