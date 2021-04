Luis Alberto, che dolore! Le immagini della caviglia

ROMA - Luis Alberto ha risposto presente. Con tanto sacrificio, dopo l’infortunio in settimana alla caviglia per uno scontro di gioco, è entrato in campo nella ripresa. Il Mago della Lazio, con un piede malconcio, non ha lasciato i suoi da soli. E nel finale, in un match sofferto, ha pure rimediato un pestone. Nel post partita ecco la foto social: caviglia prima di andare in campo e dopo. Gonfiore visibile e importante, con la speranza che passi veloce e che non sia in dubbio per la prossima partita contro il Verona. Sacrificio applaudito anche dal vice di Inzaghi, Farris: “Ha dimostrato un attaccamento encomiabile, la distorsione sembrava grave. Lui ha fatto 24 ore su 24 di terapie, mettendosi a disposizione della squadra. Stamattina neanche noi ci speravamo, lui ha dato disponibilità per la panchina”.