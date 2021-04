Caicedo sempre l'uomo in più. E i tifosi vogliono che resti

ROMA - Joaquin Correa fermato dal Giudice Sportivo , con molta probabilità, contro il Verona, la Lazio è pronta ad affidarsi a Felipe Caicedo . L’uomo della provvidenza che vive un futuro incerto. Ha segnato 4 gol nel 2021, 8 quelli totali serviti per portare a casa 9 punti in classifica . Contro lo Spezia, l’ennesima zampata nel finale che vale tanto. Sette delle reti segnate nelle ventotto totali sono arrivate oltre il minuto 89. Senza Correa, con Immobile in astinenza e un Muriqi che non si sblocca, il Panterone è pronto a portare la squadra in Champions.

Caicedo, gol per il futuro

Felipe Caicedo è in scadenza nel 2022. In estate stava per partire, alla fine è rimasto. Il suo futuro resta incerto, senza rinnovo è praticamente destinato alla cessione. Per il nuovo contratto nessun appuntamento. Ha cambiato da poco agente, si è affidato a Matteo Materazzi, lo stesso di Radu. Magari è una mossa per tentare un ravvicinamento con la dirigenza biancoceleste. Felipe è entrato nel cuore dei tifosi, vogliono che rimanga. Lotito aspetta il sì di Inzaghi, poi si pianificherà il mercato. Muriqi è da valorizzare, per Correa si ascolteranno eventuali proposte. Tutto è in divenire. Il primo obiettivo di Caicedo è segnare ancora e guadagnarsi una permanenza che, al momento, sembra remota.