Tare: "Difficile stare senza Inzaghi"

VERONA - La Lazio al Bentegodi senza Simone Inzaghi. Il tecnico, ad inizio settimana, è risultato positivo al Coronavirus insieme al resto della sua famiglia. Giorni difficili per lui, in isolamento domiciliare, giorni particolari per i biancocelesti senza il proprio tecnico. E nel pre partita della sfida contro il Verona, ai microfoni di Dazn, il ds Igli Tare ha parlato: "La sua assenza è pesante, perchè preparare al meglio una partita senza Inzaghi non è facile. Ma i ragazzi sanno quanto conti oggi. Sappiamo che dobbiamo fare una grande partite e dare continuità, vincere sarebbe fondamentale per la classifica".