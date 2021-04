Lazio-Torino blocca tutto: anche il derby di Roma

ROMA - Tutto in sospeso, tutto appeso a Lazio-Toro, la partita senza tempo. Lo è il calendario finale del campionato (le ultime quattro giornate), lo è il derby di ritorno Roma-Lazio (da calendario fissato il 16 maggio), lo è la presa dell’Olimpico da parte dell’Uefa per gli Europei (da accordi di massima prevista per il 18 maggio). Servono solutori di rebus per venirne a capo. Il fatto è che Lotito e i suoi legali non sono usciti di scena, vanno avanti nella battaglia legale e di principio che li vede opposti a Cairo. In settimana presenteranno l’ultimo ricorso, è pronto per essere inoltrato al Collegio di Garanzia presso il Coni. Impugneranno anche il rinvio decretato dalla Corte Sportiva d’Appello presieduta da Piero Sandulli, si pronunciò condannando i comportamenti del Torino («improntati ad una sorta di “furbizia”» e «non in linea con i principi di lealtà, probità e correttezza», si lesse nelle motivazioni).