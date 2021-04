Lazio, caso tamponi: test Dna per Immobile e Strakosha

Gli esami per Immobile e Strakosha

I prelievi effettuati in quel periodo furono sequestrati dalla Procura e saranno confrontati con quelli odierni. Tra i casi figurava anche Lucas Leiva, che da solo, ai primi di marzo, si è sottoposto al test recandosi a Napoli. Oggi toccherà anche a Immobile e Strakosha, che sfrutteranno la trasferta di campionato per andare in un laboratorio specifico situato nella città campana. Viaggio in treno con la squadra, poi test e ritorno tra i compagni verso l’ora di cena.