Farris: "La Lazio non si arrende. Il rigore fischiato a Milinkovic…”

NAPOLI - La Lazio esce con le ossa rotte dal Maradona: 5-2 contro il Napoli, la corsa alla Champions si fa dura. Ma non è finita, lo dice chiaro e tondo il vice allenatore Massimiliano Farris, che ai microfoni di Sky Sport ha commentato: "Questo risultato non compromette la corsa alla Champions, già lunedì c’è un altro scontro diretto con il Milan. Abbiamo il bonus della partita in meno, se la giochiamo o meno vedremo, e non possiamo arrenderci. Sedici partite e dodici vittorie, il cammino è stato questo. Il rigore? Dal campo non si vede mai nulla. Ci sono state due partite: la prima che dura cinque minuti sino al rigore. Ho giocato poco in Serie A, poi con calma ho rivisto al video. Milinkovic prende la palla e nel calcio che giocavo io, l’attaccante che abbassava la testa, gli veniva fischiato fallo contro. Sul ribaltamento di fronte c’era un possibile rigore ed espulsione per fallo da ultimo uomo".