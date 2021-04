Inzaghi: "Io e la Lazio crediamo alla Champions"

FORMELLO - Simone Inzaghi di nuovo in sella della sua Lazio. Il tecnico è tornato dopo il Covid-19: tampone negativo, via libera, sarà in panchina contro il Milan dopo aver saltato tre sfide. In conferenza stampa, l'allenatore ha commentato il periodo vissuto e non solo: "Sono molto contento di essere tornato. Non è stato un periodo facile: avere una moglie e i tre figli positivi con me non è stata una bella esperienza. Ora è passata, faccio i complimenti ai ragazzi, allo staff, in questi 18 giorni sono stati bravissimi. Con il Milan è da dentro o fuori. Il girone d’andata ci penalizza. Altrimenti nelle ultime partite è stato fatto un grande cammino. La Champions ci ha portato via energie fisiche e mentali, mancano sette partite. Per noi sarà fondamentale lunedì”.