“L’Eintracht segue Igli Tare come futuro ds”

ROMA - Dalla Germania sono sicuri: secondo Sky.de l’Eintracht Francoforte sarebbe interessato a Igli Tare come prossimo direttore sportivo. Il dirigente della Lazio ha un contratto sino al 2022. Il club tedesco lo avrebbe messo nel mirino: a fine stagione saluterà Bobic, ecco perché si sono attivati i radar alla ricerca di un nuovo profilo adatto alla Bundesliga. Tare, conoscitore del calcio tedesco e della lingua, viene considerato l’uomo perfetto per iniziare un nuovo ciclo. Ma il ds della Lazio non ha ancora finito il suo lavoro a Roma che dura ormai dal 2008, appena appesi gli scarpini al chiodo. Il progetto a Formello va avanti, soprattutto se continuerà il capitolo Simone Inzaghi, sempre più vicino al rinnovo. Tare ha messo le radici nella Capitale, la sua famiglia vive la città, il figlio gioca in Primavera. Le sirene tedesche, al momento, non le ha ascoltate.