Immobile: "Crediamo ancora alla Champions. Donnarumma..."

ROMA - Quattro gol nelle ultime tre partite. Sì, Ciro Immobile è decisamente tornato. Contro il Milan un palo e una rete per il 3-0 finale. E l'attaccante della Lazio, a Sky Sport dopo il triplice fischio finale all'Olimpico, ha parlato del momento e non solo: "Questa era l'ultima chance per noi, abbiamo incontrato una squadra in salute che ha fatto un grande campionato. Dovevamo dare una scossa soprattutto dopo la sconfitta di Napoli. Abbiamo ancora una speranza per la Champions, noi non molliamo. Dobbiamo vincerle tutte e sperare in qualche passo falso delle altre, ci vogliamo divertire sino alla fine":