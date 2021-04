Lazio, Pereira e il tifo per lo United: tifosi scatenati

ROMA - Andreas Pereira non dimentica il suo passato al Manchester United. Soprattutto perché la squadra inglese, che ne detiene ancora il cartellino (il giocatore è in prestito alla Lazio), sfida la Roma nella semifinale di Europa League all’Old Trafford. Il suo messaggio su Instagram, che fa da sfondo alla foto con la maglia dei Red Devils, è chiaro: “Oggi siamo tutti con lo United, giusto? Io sto con i miei fratelli”. Tifosi della Lazio scatenati sotto le parole, un po’ provocatorie, del brasiliano. “Meriti di essere riscattato già solo per questo post”, scrive un utente. E poi: “Ti amiamo Andreas, laziale vero!”. A poche ore dalla super sfida di Manchester il clima si infiamma anche con la rivalità cittadina nella Capitale.