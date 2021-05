Milinkovic, la nuova missione: diventare re degli assist

ROMA - Sergej Milinkovic-Savic sta vivendo la sua miglior stagione alla Lazio. Lo dicono i numeri, incredibili fin qui: 8 reti e 9 assist totali. Tra i più presenti, quello che corre di più, decisivo sia in difesa che in attacco. Mai aveva fatto registrare queste statistiche da quando è a Roma. E ora è pronto a sfidare la Fiorentina, quella che poteva essere la sua squadra prima dell’arrivo nella Capitale . Ha una missione tutta sua da portare avanti: diventare il re degli assist in Serie A.

Milinkovic, giocatore d’oro. E la Fiorentina…

Ad oggi il Sergente ha fatto registrare 8 assist in campionato. Comandano Cuadrado, De Paul e Malinovskyi con 9. Il suo obiettivo è chiaro: vincere la speciale classifica proprio come aveva fatto nella passata stagione il compagno Luis Alberto. In casa Lazio i passaggi vincenti, a quanto pare, sono una specialità. Già con la Fiorentina vuole lasciare il segno. Club che ha mollato al momento della firma. Lacrime in sede viola: “Scusate, non posso più firmare”. Due giorni dopo è un giocatore della Lazio. Alla prima sfida contro va pure in gol sotto il segno dell’aquila. Destino beffardo per i dirigenti della Fiorentina rimasti a bocca asciutta sentendo solo il profumo del talento serbo. Da quel 9 gennaio 2016 non è riuscito più a segnare contro i viola. Adesso va a caccia di assist, ma pure una rete, purché serva a far volare la Lazio, andrà più che bene.