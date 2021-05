Lazio, Tare: "La Champions nelle nostre mani. Su Ribery..."

FIRENZE - Lazio, non sono ammessi errori contro la Fiorentina. Per credere alla Champions League bisogna vincere ancora senza fermarsi. Ai microfoni di Dazn, nel pre partita, il ds biancoceleste Igli Tare ha commentato il momento e non solo: "Lo scontro diretto tra Milan e Juve? Se vinciamo stasera giuro che starò con la mia famiglia. Credo nel destino, il nostro è vincere cinque partite. Così sarà tutto nelle nostre mani. Ribery alla Lazio? Non c’è nulla di vero, invenzioni di mercato. Parliamo di un grande giocatore, un grande campione con una storia importante, ma guardiamo avanti per la nostra strada".