Lazio, Milinkovic a riposo. Ok Escalante

FORMELLO - Un giorno di riposo dopo l’operazione al setto nasale per Sergej Milinkovic-Savic . Il Sergente della Lazio, dopo l’intervento chirurgico, è a casa e proverà a rimettersi a disposizione martedì. Le speranze per vederlo in campo contro il Parma, mercoledì sera, sono poche. Più probabile un suo impiego, con mascherina protettiva, nel derby di sabato con la Roma . Contro i ducali certe le assenze degli squalificati. Leiva e Andreas Pereira.

Lazio, testa al Parma: il punto

Esercitazioni tecniche incentrate sul possesso palla e partitella a campo ridotto. Si è rivisto Felipe Caicedo, alle prese nell’ultimo periodo con la fascite plantare. Allenamento parziale in gruppo, niente sfida in famiglia nel finale. Dovrebbe tornare tra i convocati per la partita di mercoledì sera. Ok Escalante, ha smaltito del tutto la lesione al polpaccio, ci sarà e la sua presenza diventa importante calcolando la squalifica di Leiva. Martedì è già tempo di prove tattiche: Inzaghi dovrà disegnare il centrocampo.