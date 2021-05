Lazio, i tifosi pensano al derby: appuntamento a Ponte Milvio

ROMA - C’è il Parma per la Lazio, poi il derby. Quattro partite alla fine del campionato con il sogno Champions League un po’ più lontano, ma non ancora impossibile. Ma per i tifosi biancocelesti il match di mercoledì sera contro i ducali è passato in secondo piano. Questa è la settimana del derby con la Roma, in programma sabato sera all’Olimpico.