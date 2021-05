Luiz Felipe, l'uomo in più: "Immobile, cena pagata. Il derby..."

ROMA - Altri minuti nelle gambe per Luiz Felipe. Il rientro si è formalizzato al meglio: out per quattro mesi, dentro nel momento decisivo della stagione. Il brasiliano, nel post partita dell'Olimpico con il Parma, ha commentato il momento ai microfoni di Lazio Style Channel: "Avevo tanta voglia di tornare, giocare e aiutare la squadra. Oggi mi sono sentito meglio di Firenze. Devo prendere la forma fisica ancora, ma mi sento bene. Sapevamo che oggi non era una partita facile, loro non avevano pensieri, stavano tutti dietro. Abbiamo creato, abbiamo preso una traversa e poi all’ultimo abbiamo messo questa palla come quando siamo andati in Champions che segnavamo sempre all’ultimo".