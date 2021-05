Inzaghi: "Lazio, ti voglio umile. Mourinho? Ecco cosa penso"

ROMA - Il derby è sempre una partita fondamentale. Questa volta per la Lazio lo è ancora di più: vincere per tentare l'assalto al quarto posto. La matematica non ha condannato i biancocelesti. La voglia di grande Europa potrebbe essere una spinta in più per fare bene. In conferenza stampa, il tecnico Simone Inzaghi ha presentato la gara: "Sicuramente non sarà una partita come le altre. Con il Parma abbiamo dimostrato che ci crediamo sino alla fine in ogni match. Con la Roma è una gara particolare, sentita. Chiederò ai ragazzi di avere umiltà e determinazione avute in questo ottimo girone di ritorno. Così siamo arrivati qui, a tre giorni dalla fine, a giocarci la Champions League. Al prossimo anno ci penseremo. Concentrati sul derby. Mourinho? Il suo palmares parla chiaro, sarà un valore aggiunto per la Roma. Noi dobbiamo focalizzarci solo sul derby di domani però, su quello che sarà lo vedremo tra dieci giorni".