Lazio-Torino, Tare multato e inibito: i fatti

ROMA - Lazio-Torino di sicuro passa agli annali come uno dei match più tesi e sentiti della stagione che si sta per concludere. Incontro carico di tensione quello dell’Olimpico per giocatori e dirigenti. La Lega di Serie A, con un comunicato a firma del Giudice Sportivo, punisce anche il ds Igli Tare. Inibizione sino al 31 maggio 2021 e multa di 5mila euro. Cosa dice la nota: “Per avere al termine del primo tempo, nel tunnel che adduce agli spogliatoi, affrontato con toni minacciosi il Direttore di gara che tentava di raggiungere, impedito nell'intento solo grazie all'intervento di altre persone, e per aver ripetutamente inveito nei confronti del medesimo urlando espressioni irriguardose; recidivo".