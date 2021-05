Lazio, c’è l’ultima con il Sassuolo: il punto

ROMA - L’ultima fatica della stagione per la Lazio si chiama Sassuolo. Per i biancocelesti la stagione finisce in trasferta a Reggio Emilia. Simone Inzaghi fa i conti con le lunghe liste degli infortunati e squalificati. Fermati dal Giudice Sportivo ci sono Luis Alberto, Luiz Felipe e Andreas Pereira. Per il brasiliano la sua avventura in biancoceleste potrebbe essere terminata nel quarto d’ora contro il Torino.