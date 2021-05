Klose, stop forzato: ha due trombosi alle gambe

MONACO DI BAVIERA - Preoccupazione intorno a Miroslav Klose. L’ex attaccante della Lazio, che ha da poco chiuso la sua avventura al Bayern Monaco da assistente di Flick, si deve fermare. Diagnosticate due trombosi ad una gamba. Lo riporta Kicker. Miro, che è diventato allenatore a tutti gli effetti dopo aver conseguito, un paio di settimane fa il patentino da allenatore, era in cerca di una squadra per iniziare la sua carriera in panchina. Ma dovrà fermarsi per le cure: “La diagnosi è stata un piccolo shock per me. Avevo dei forti dolori alla gamba circa tre settimane fa. Ho due trombosi. Sono stato immediatamente sottoposto a delle cure con dei farmaci e indosso delle calze speciale. I medici sono stati chiari: la situazione non va presa alla leggera. Ora devo solo riposare. Niente colpi, niente corsa, non posso nuotare e, soprattutto, non posso giocare a calcio". Klose, 42 anni, era vicino alla panchina del Fortuna Dusseldorf. Probabilmente dovrà rinunciare.