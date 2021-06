Lazio-Sarri, ore decisive: l’intesa sembra vicina

ROMA - Prima la missione di Igli Tare in Toscana, poi l’appuntamento a Formello . Due match tra la Lazio e Maurizio Sarri: andata e ritorno. Ora si aspetta l’incontro risolutivo per mettere nero su bianco e iniziare un nuovo progetto a tinte biancocelesti. Lotito nella serata di ieri ha accolto il tecnico nel centro sportivo. Accordo in vista probabile, ma bisogna attendere qualche ora . La cautela, in certi casi, va sempre considerata.

Il progetto Sarri: tutti i dettagli

Contratto di due anni con opzione al 2024 da circa 2,8-3 milioni di euro a stagione più bonus legati all’Europa League, alla Champions e allo scudetto. Lotito ha voluto incontrare Maurizio Sarri dentro Formello in solitaria. Ieri via vai di auto nei pressi del centro sportivo, vero fiore all’occhiello del patron. Incontro in segreto tra depistaggi ed entrate laterali. Tra i protagonisti anche Igli Tare, Alessandro Matri e il segretario Calveri. A mezzanotte poi, dopo la cena, sono stati viste uscire le auto del presidente e del diesse. Oggi diventa un’altra giornata decisiva in cui possono stendere i contratti definitivi. Al centro degli appuntamenti non solo gli aspetti economici. Di sicuro uno degli argomenti più centrali sarà stata la tattica. Rebus del modulo tra il 4-3-1-2 o 4-3-3 per una squadra, la Lazio, che negli ultimi cinque anni ha sempre lavorato con il 3-5-2. Poi ci sono i contratti in scadenza nel 2022. Il mercato e l’attenzione al rosso in bilancio. Trattativa in stato avanzatissimo, ottimismo giustificato. I tifosi, da giorni, fremono. Il punto di svolta appare veramente vicino.