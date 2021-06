Lazio, Lotito annuncia Sarri: "In linea con le nostre ambizioni"

ROMA - La Lazio ha praticamente annunciato l'arrivo di Maurizio Sarri. Sui social, tra indizi ed emoticon, la conferma. Si attende solo il comunicato ufficiale che arriverà nelle prossime ore. Ma intanto il presidente Claudio Lotito, in prima linea nella trattativa per portare il tecnico toscano a Formello, commenta la scelta: "Abbiamo portato a termine gli impegni presi, con un allenatore che consentisse alla società di poter sviluppare e raggiungere gli obiettivi, in linea con le potenzialità e le ambizioni della società”, le sue parole all'Adnkronos. Inizia così una nuova era biancoceleste. I prossimi passi: comunicato ufficiale, organizzazione del mercato e ritiro. L'avventura di Sarri sulla panchina della Lazio sta per iniziare davvero.