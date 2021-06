Lazio, il piano dell’estate: i dettagli sul ritiro

ROMA - Inizia il conto alla rovescia, la stagione della Lazio è pronta a partire. Lo start ci sarà come sempre con il ritiro di Auronzo di Cadore, comune che per la 14esima volta ospiterà la squadra biancoceleste all’ombra delle Tre Cime di Lavaredo. Un appuntamento fisso che quest’anno vedrà un nuovo protagonista: Maurizio Sarri. Il nuovo allenatore, in un vertice con il ds Igli Tare, ha delineato il programma. Partenza fissata per l’11 luglio. La squadra lavorerà sino al 28 luglio in Veneto, poi staccherà per alcuni giorni. Parte del ritiro già delineato. Si prevede già il tutto esaurito, c'è tanta curiosità intorno alla nascita della nuova Lazio.