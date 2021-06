Lazio, c’è Kostic in pole: trattativa aperta

ROMA - La Lazio incontra gli emissari dell’Eintracht, si apre la trattativa che potrebbe portare Filip Kostic in biancoceleste. Nazionale serbo, 28 anni, ala offensiva che viene valutato 25-30 milioni di euro. Ma in questi giorni i contatti sono serviti proprio a definire i margini della trattativa.

Lazio su Kostic, la possibile operazione

C’è in piedi la possibilità di un prestito con diritto di riscatto che permetterebbe alla Lazio di rinforzare il reparto offensivo senza un forte esborso economico. Un primo incontro c’è stato, si va avanti. Kostic è considerato ideale per il progetto 4-3-3 di Sarri. È gestito da Ramadani, stesso agente del tecnico e in queste settimane molto a contatto con gli ambienti di Formello. Gli assist sono la sua specialità. Ne ha realizzati 41 dal 2018-2019. Solo nell’ultima stagione ne ha collezionati 17 in Bundesliga. Solo Müller del Bayern ha fatto meglio: 21. Tare studia il colpo, vuole regalare un giocatore forte e di livello al nuovo allenatore.