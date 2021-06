Lazio, i tifosi sognano Felipe Anderson: “Torna da noi!”

ROMA - Tutti pazzi per Felipe Anderson, uno dei giocatori ex Lazio che più ha appassionato ed esaltato i tifosi. Via da Formello per circa 40 milioni di euro direzione West Ham nel 2018, il brasiliano non si è più espresso sui livelli visti nella Capitale. Ultima stagione giocata in prestito al Porto senza lasciare il segno, ora il ritorno in Inghilterra. E negli ultimi giorni si sarebbe proposto ai biancocelesti per un clamoroso ritorno. Tra l’altro Tare è a caccia di esterni offensivi. Chissà, i tifosi intanto sognano.