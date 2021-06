Lazio, il programma del ritiro: ecco date e amichevoli

ROMA - “Siamo al quattordicesimo anno di ritiro ad Auronzo, la stagione di maggior affluenza è stata quella della Coppa Italia vinta contro la Roma. L'arrivo di Sarri ha portato al posticipo della partenza”. Ha parlato così Gianni Lacché della Media Sport Events, società organizzatrice del ritiro della Lazio ad Auronzo di Cadore. I tifosi fanno il conto alla rovescia, non vedono l’ora di vedere Sarri a lavoro. E in attesa di una conferenza stampa per ufficializzare l’intero programma cadorino, Lacché ai microfoni di Radiosei ha anticipato: “Il ritiro sarà più lungo, durerà 18 giorni, dal 10 al 28 luglio. Poi lo staff tecnico con il club valuterà l'opportunità di un secondo ritiro. Ci saranno le consuete amichevoli. Il mister vuole giocare alle 18,30, certamente si ribadirà la gara contro la Triestina il 24 Luglio. Ci sarà una gara il 27 Luglio e poi ne stiamo definendo un'altra infrasettimanale. Per accedere alle gare sarà necessario presentare un documento che accerti la vaccinazione o la negatività al Covid”.