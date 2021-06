ROMA - “La donna più forte e più dolce che ho avuto la fortuna di avere come madre. Ciao mamma sarai sempre con noi…”. Post Instagram pieno di dolore per Carolina Morace, allenatrice della Lazio Women. Saluta così la madre, ricevendo tanti messaggi d’affetto dai tifosi biancocelesti e non solo. La Morace con l’amore di tutti passerà questo brutto momento. Poi si ritufferà nel mondo del calcio, il suo mondo. Le giocatrici della Lazio già la aspettano per un grande campionato nella massima serie.