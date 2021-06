Primavera, diretta Bologna-Lazio 0-1: dove vederla in tv

CASTELDEBOLE (BOLOGNA) - Ultima sfida per evitare la Primavera 2. La Lazio sfida il Bologna dell’ex Zauri nell’atto conclusivo dei play out. Si riparte dall’1-1 dell’andata con i gol di Shehu e Vergari. Lo 0-0 premierebbe i rossoblù, un altro qualsiasi pareggio con almeno due gol salverebbe invece la Lazio. Chi cade, perde la categoria.

FINE PRIMO TEMPO

45'+3' - Finisce il primo tempo. Lazio in vantaggio grazie al gol di Raul Modo.

43' - Ruffo Luci calcia dalla distanza, ma Gabriel Pereira blocca in due tempi la conclusione centrale.

28' - Occasione Bologna con Farinelli: il suo tiro termina di un soffio al lato.

23' - Vantaggio biancoceleste! Azione personale di Raul Moro, che si inserisce in area e fredda Molla. Lazio al momento salva...

20' - Primo squillo del Bologna con Viviani: Gabriel Pereira riesce a respingere e ad allontanare.

17' - Poche emozioni al momento: le squadre si studiano, ritmi comunque alti.

11' - Ndrecka non ce la fa: dentro Floriani Mussolini per la Lazio.

9’ - Problemi per Ndrecka, che accusa un fastidio muscolare. Calori aspetta per il cambio

1' - Partiti! Inizia il match con la Lazio in possesso della palla.

Bologna-Lazio, dove vederla in tv

Il match tra Bologna e Lazio, con fischio d'inizio alle ore 17, sarà visibile in diretta streaming su Sportitalia (sì SOLO CALCIO HD), selezionando il tasto verde. La gara andrà anche in streaming sempre sulla piattaforma online di Sportitalia o scaricando l’app per smartphone e tablet.

Bologna-Lazio, le formazioni ufficiali

BOLOGNA (4-3-1-2): Molla; Arnofoli, Tosi, Khailoti, Montebugnoli; Viviani, Roma, Ruffo Luci; Farinelli; Rabbi, Vergani. A disposizione: Prisco, Motolese, Maresca, A. Pietrelli, R. Pietrelli, Annan, Rocchi, Raimondo, Cavina, Paananen, Amey, Pagliuca. All. Luciano Zauri

LAZIO (4-3-1-2): Gabriel Pereira; Novella, Armini, Franco, Ndrecka; A. Marino, Bertini, Coulibaly; Shehu; Raul Moro, Castigliani. A disposizione: Peruzzi, Magro, Floriani Mussolini, Ferro, Zaghini, Santovito, Tare, T. Marino, Cesaroni, Ferrante, Cerbara, Mancino.

ARBITRO: Carrione di Castellammare di Stabia