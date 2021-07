Lazio, Matri saluta: "Inizio un nuovo percorso"

ROMA - Alessandro Matri saluta la Lazio. L'ex attaccante, nell'ultima stagione, ha svolto il ruolo di collaboratore del ds Igli Tare. Sempre presente a Formello, sempre presente al fianco della squadra nei match in casa e in trasferta. Un corso di apprendistato in biancoceleste durante le lezioni Figc da direttore sportivo. Ora le strade si dividono, è lo stesso Matri ad annunciarlo su Instagram: "Dopo un periodo di riflessione ho deciso di intraprendere un nuovo percorso professionale. Ci tengo a ringraziare la Lazio, i ragazzi della prima squadra e della Primavera che mi hanno fatto sentire sin da subito a mio agio! Un grazie particolare a te, Igli, per la grande opportunità e per la fiducia dimostrata! Oltre ad essere un grande professionista sei anche una grande persona".