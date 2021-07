Lazio, tutti in Paideia: è il giorno delle visite

ROMA - È iniziata ufficialmente la stagione della Lazio. Raduno a Formello, primi test nel centro sportivo in mattinata, poi dal pomeriggio via vai alla clinica Paideia per le visite. Sarà così anche domani. Tra i primi ad arrivare Lucas Leiva e Stefan Radu, due veterani che hanno aperto le danze dei controlli clinici. Poco dopo è toccato anche a Danilo Cataldi. Il precampionato è appena iniziato. Sabato è prevista la partenza per il ritiro di Auronzo di Cadore. C’è tanta attesa per l’arrivo di Maurizio Sarri. Il nuovo comandante è pronto a prendere le redini della squadra. Prima ci sarà la presentazione ufficiale, che dovrebbe essere in programma per venerdì. Sale l'attesa. I tifosi andranno in Cadore nei prossimi giorni, non vedono l'ora di vedere la nuova Lazio nascere.