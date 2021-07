Lazio, Luis Alberto assente: la spiegazione della società

ROMA - Luis Alberto non si è presentato al centro Isokinetic per i test atletici programmati. La stagione della Lazio è iniziata senza il Mago, uno dei giocatori simbolo della squadra. Appuntamento al raduno, fissato per ieri, mancato. Silenzio sui social dopo le vacanze. Poi la radio ufficiale del club ha parlato di un permesso accordato tra dirigenza e calciatore. Sarebbe questo il motivo dell’assenza. Va ricordato che la Lazio, sabato, partirà per il ritiro di Auronzo di Cadore. Da capire se ci sarà Luis sull’aereo direzione Venezia e poi sul pullman per il Cadore. Sarri aspetta notizie. Con la preparazione partirà ufficialmente la nuova stagione biancoceleste.