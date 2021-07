Lazio, per Correa relax in famiglia: poi il futuro

ROMA - L’affetto di casa per ricaricare le pile, la stagione è stata infinita. Joaquin Correa si rilassa in famiglia davanti ad un bel camino e con un bicchiere di vino rosso. Dopo aver chiuso con la Lazio si è vestito della maglia dell’Argentina sino alla conquista della Coppa America. Adesso il meritato riposo. Un po’ di giorni a casa anche per pensare al futuro. Il Tucu ha chiesto la cessione, a Formello aspettano offerte. C’è il Psg interessato a lui, ma non solo. Si parla pure di Arsenal e Tottenham. Non andrà nel ritiro di Auronzo come Acerbi e Immobile, anche loro in vacanza dopo l’Europeo. Correa potrebbe rivedersi i primi di agosto per la preparazione in Germania. Salvo sorprese dal mercato. Con la sua cessione la Lazio spera di farci 30-35 milioni. Un bel tesoretto da investire subito per rinforzare la rosa sotto i consigli di Sarri.