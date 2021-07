Lazio, Auronzo ritiro da record: è l’effetto Sarri

AURONZO DI CADORE - Piove e fa pure freddo, ma niente e nessuno può fermare la voglia di Lazio dei tifosi. Sotto le Tre Cime di Lavaredo si registra il tutto esaurito. Overbooking facilmente pronosticatile, è l’effetto Maurizio Sarri . Il nuovo allenatore, personaggio unico, ha saputo immediatamente creare curiosità intorno agli allenamenti. E pazienza se mancano alcuni big come Acerbi, Immobile e Correa. Il vero protagonista è il tecnico. I l popolo laziale è in delirio.

Lazio, il vero spettacolo ad Auronzo: presenze record

Allo stadio Zandegiacomo i 400 posti occupabili (per via delle restrizioni Covid) sono sempre tutti esauriti. Anche con la pioggia. E nel fine settimana è atteso il picco di tifosi: si va verso le 14mila presenze. Un dato record mai visto in quattordici anni. Nel 2013, dopo l’effetto Coppa Italia, le presenze furono circa 12mila. Alberghi e b&b pieni, così come seconde case e appartamenti. E c’è attesa per la prima uscita ufficiale della squadra: sabato pomeriggio, alle 18.30, sfida con la Top 11 del Cadore. Applausi e cori saranno tanti.