La Lazio vince la Coppa Italia, Totti sbaglia il rigore decisivo

ROMA - Non era Roma-Lazio ma è come se fosse stato un derby per gli oltre cento tifosi biancocelesti presenti alla finale di Coppa Italia di calcio a 8. La Lazio ha infatti giocato contro la Totti Sporting Club, con l'ex capitano giallorosso in campo per tutto il match e assediato da bordate di fischi e cori da parte dei tifosi rivali.