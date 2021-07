Lazio, preso Luka Romero, il mini Messi: domani visite mediche

INVIATO AD AURONZO - Colpo in prospettiva della Lazio. Arriva Luka Romero, classe 2004, ala destra e sinistra, piede mancino, tra i talenti più seguiti in Europa. Il diesse Tare ha strappato il giocatore al Maiorca, società con la quale non aveva firmato il contratto professionistico. Ha 16 anni, sarà aggregato in prima squadra. In Messico è stato definito mini Messi per le qualità tecniche. Un paragone eclatante.