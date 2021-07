Diretta Lazio-Triestina ore 18.30: dove vederla in tv e probabili formazioni

AURONZO DI CADORE - Allo Zandegiacomo si va di nuovo in scena e si prova a fare sul serio. La Lazio sfida la Triestina, è la terza amichevole del ritiro dopo gli incontri con la Top 11 Cadore e Fiori Barp Sospirolo. Il livello si alza contro una formazione di Lega Pro. Sarri si aspetta altre risposte dai suoi: siamo agli ultimi giorni di ritiro, è cresciuta la preparazione fisica, ma il tecnico vuole vedere anche le idee di gioco provate sin dal primo giorno sotto le Tre Cime di Lavaredo. I friulani, tre giorni fa, hanno sfidato al Rocco la Roma. Vittoria dei giallorossi per 1-0. Martedì per i biancocelesti ci sarà l'ultimo test prima di far ritorno nella Capitale: si giocherà con il Padova.