Lazio, ecco i vaccini in ritiro: il piano

AURONZO DI CADORE - La Lazio si vaccina nel ritiro cadorino. Appuntamento in mattinata al Pala Tre Cime, palestra del paese che ospita il ritiro biancoceleste. Il club si è subito mosso con Lotito che ha dato il primo impulso. Tutti i non vaccinati, dirigenti, staff, giocatori e dipendenti presenti in ritiro avranno la prima dose di Pfizer. Il programma di domani verrà valutato in base ad eventuali effetti indesiderati.