Lazio, Marusic: "Al futuro non penso, voglio giocare. Sui vaccini..."

AURONZO DI CADORE - Quella passata è stata forse la miglior stagione della carriera per Adam Marusic. Ora lavora in ritiro per vivere un’altra annata da protagonista. Problemi di ruolo non ne ha: ok nella difesa a quattro da terzino destro. Con Inzaghi ha ricoperto diverse zone del campo. Duttilità che piace agli allenatori. E Adam, in conferenza stampa, ha parlato del momento e non solo: “È cambiato il modo di giocare, ora siamo a 4 in difesa. Fino adesso abbiamo fatto bene, dobbiamo lavorare tanto, speriamo sia un buon anno. Io ho fatto il quinto e il terzo difensore, in nazionale gioco terzino da 6 anni. Sarri vuole che saliamo, è una cosa buona, per me non ci sono problemi a giocare terzino destro o sinistro. Ci vuole tempo per adattarsi a ciò che vuole. Vaccino? Nessun no-vax, ci siamo vaccinati tutti stamattina".