Lazio, Brandt sempre in pole. Ma c’è un nome nuovo

ROMA - Julian Brandt resta sempre l’obiettivo numero uno del mercato della Lazio. C’è poco da fare, in cima alla lista di Tare, per l’attacco, la prima scelta è rappresentata dal tedesco. La strada però, giorno dopo giorno, resta in salita. L’ostacolo al momento più grande è quello dell’indice di liquidità. Per farlo tornare in positivo serve una cessione importante. Correa ha le valigie pronte, di offerte concrete però, al momento, non se ne registrano. Così il mercato rimane bloccato.