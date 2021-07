La Lazio ricorda l’acquisto di Immobile: “Il resto è storia”

ROMA - Chissà se il Ciro Immobile di cinque anni fa, che appariva per la prima volta davanti alla macchina fotografica con la maglia della Lazio, immaginava quello che sarebbe stato. Da lì in poi la sua carriera ha subìto una svolta. Una grande svolta. Il club biancoceleste, sui social, ha ricordato il suo approdo sotto il segno dell’aquila: “Il 27 luglio del 2016 Re Ciro diventava un giocatore della Lazio. Il resto è storia”. E che storia: 219 presenze, 150 gol, Scarpa d’Oro del 2020. E non è finita. Il bomber sta per rientrare dalle vacanze dopo le fatiche dell’Europeo. E commenta sotto il post del club: “Ci siamo, forza Lazio”. Non vede l’ora di iniziare una nuova stagione. Sarri lo aspetta, pure lui freme per avere la punta di diamante dell’attacco.