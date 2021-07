Lazio, Sarri aspetta rinforzi: il piano mercato

ROMA - Squadra rientrata a Formello, sono giorni di relax per i giocatori, pronti poi a ritrovarsi il 31 luglio per il secondo ritiro dell’estate . E negli uffici del quartier generale biancoceleste si stilano le idee di mercato. Le indicazioni date da Sarri sono chiare: due ali se partirà Correa più una mezzala. La cessione del Tucu rimane bloccata, così come le trattative. C’è fermento e agitazione, il tecnico aspetta i rinforzi il prima possibile.

Lazio, non solo le ali: ecco le idee

Julian Brandt si è di fatto tolto dal mercato: “Bello quando altri club esprimono interesse. Ma da parte mia non ci sono mai stati segnali e pensieri di un trasferimento. Non credo che giocherò da nessun’altra parte quest’anno”. Difficile arrivare all’esterno del Borussia Dortmund. Così Tare ha già pensato all’alternativa che si chiama Josip Brekalo, 23 anni del Wolfsburg. Sotto contratto fino al 2023, con i tedeschi ha segnato 21 gol e servito 16 assist in 120 presenze. É la prima opzione. Subito dopo ecco i nomi di Shaqiri in uscita dal Liverpool, Januzaj della Real Sociedad e Callejon della Fiorentina. Con Correa in rosa arriverà solo un esterno, altrimenti due da associare ai baby Raul Moro e Luka Romero.

Basic sempre in attesa

C’è un colpo solo da annunciare ed è quello di Toma Basic del Bordeaux. Lui la mezzala designata per rinforzare il reparto. In scadenza nel 2022, ha già detto sì alla Lazio. I francesi pronti a lasciarlo andare dopo i cambi di proprietà e di allenatore (arriva Vlado Petkovic). L’offerta c’è e va bene: 7 milioni più 3 di bonus. Ma Tare è bloccato dall’indice di liquidità. Senza cessione non ci sarà l’annuncio. Il croato attende con ansia.