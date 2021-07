Lazio, idea sponsor sulla maglia: la situazione

ROMA - Che calcio sarà quello che tra poco ripartirà? Difficile fare previsioni, la Serie A aprirà i battenti il prossimo 21 agosto e c’è ancora l’incognita pubblico negli stadi. La situazione Covid in Italia desta sempre preoccupazione. La Lazio intanto, attraverso il responsabile marketing, Marco Canigiani, fa sapere: “L’indicazione del 50% per l’ingresso del pubblico allo stadio va confrontata con l’esigenza di mantenere un metro di distanza, che potrebbe portare a una riduzione della capienza. Siamo in attesa dei protocolli finali. In questa situazione può essere rischioso e complesso effettuare una vendita degli abbonamenti, il numero dei posti è limitato e se più avanti ci dovesse essere un’ulteriore riduzione della capienza dovremmo trovarci a scegliere quali abbonati potrebbero entrare e quali no: meglio effettuare una normale vendita dei biglietti. Potremmo studiare formule di prelazione per i vecchi abbonati, ma a livello di tempistica d’acquisto, non di scelta di posto”, le sue parole a Radio Incontro Olympia.