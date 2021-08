Correa e Sarri, la scelta dopo il faccia a faccia

ROMA - C'è anche Correa a Formello ora, il Tucu è tornato dalle vacanze per affrontare il suo futuro. Possibile che non sia più alla Lazio, l'argentino ha avuto un faccia a faccia con Sarri per parlare, il Comandante l'ha invitato nel suo ufficio, ne è nato un colloquio, sembrerebbe che il giocatore non abbia cambiato idea: vuole lasciare Roma e provare una nuova esperienza.

Correa in dubbio per Marienfeld

L'ex tecnico della Juve spera ancora di convincere Correa, così come ha fatto con Luis Alberto, consegnandoli il ruolo di esterno sinistro nel 4-3-3. Alle porte c'è il ritiro in Germania, a Marienfeld, per la seconda parte della preparazione (2-7 agosto) e non è escluso che il Tucu non parta neppure: la lista verrà stilata da Sarri nelle prossime ore, da capire se il giocatore è già fuori dal progetto. In tal caso, scatterà definitivamente l'operazione cessione con l'obiettivo di fare cassa per reinvestire sul mercato.