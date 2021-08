Lazio, l’estate di Correa: si attende l’offerta giusta

MARIENFELD - Si allena e aspetta una chiamata decisiva per il futuro. Ecco l’estate alla Lazio appena iniziata per Joaquin Correa. Chiara l’intenzione dell’argentino, già espressa a fine stagione: essere ceduto. Attende la svolta. Segnali dall’Everton. Serve un’offerta congrua dalla Premier o dall’Inter, se Marotta deciderà di investire dopo la cessione di Lukaku. Inzaghi lo ha sempre stimato.

Il momento di Correa

Correa ad oggi è il titolare sulla fascia sinistra nel tridente di Sarri. Un ruolo che può assolutamente fare, già ricoperto alla Sampdoria e al Siviglia. Il mercato al momento non porta offerte per lui. Nessuna cessione all’orizzonte e affare bloccato. Il Tucu è andato in campo contro il Meppen. Pochi lampi, un po’ di nervosismo contro l’arbitro che lo ha addirittura espulso. Eccessivo il direttore di gara tedesco, questo è certo, visto che si trattava di un’amichevole su un campo da calcio di un albergo. Ma comunque il debutto stagionale è stato macchiato così. Periodo poco tranquillo per lui. Vuole andare via, ma di offerte non ce ne sono. Attende.