Lazio, Sarri in posa con Nesta: i tifosi si scatenano sui social

ROMA - Il comandante e il capitano, la classica foto di rito e il post della Lazio che fa impazzire i tifosi sui social. Tantissimi i messaggi e i commenti all'immagine postata dalla società sui propri profili social, in cui si vede Maurizio Sarri al fianco dell'ex difensore Alessandro Nesta, diventato a sua volta allenatore (ex di Perugia e Frosinone) ma per sempre simbolo e bandiera biancoceleste. "Descrivi questa foto con un'emoji" è la frase che accompagna l'immagine pubblicata dopo la visita dell'ex capitano a Formello, dove i biancocelesti sono rientrati dal ritiro tedesco di Marenfield e preparano l'ormai imminente prossima stagione. E tra i vari commenti c'è chi scherza: "Finalmente il centrale che ci serviva".