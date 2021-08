Lazio, Correa fa festa: compleanno con futuro incerto

ROMA - Sorrisi, abbracci e una bella torta per festeggiare Joaquin Correa. Il Tucu ha spento 27 candeline in un ristorante della Capitale circondato dall’affetto di alcuni amici e compagni. Presenti Reina, Luiz Felipe, Luis Alberto, Luka Romero, Raul Moro, Escalante, Jony, Patric, Lucas Leiva, Felipe Anderson e l'ex Musacchio. La ‘gang latina’ per una bella festa a tinte biancocelesti, con i palloncini a fare da sfondo alle foto. L’argentino si allena con la Lazio, ma ad inizio estate ha chiesto la cessione. Il futuro rimane incerto: Sarri lo vorrebbe tenere e offerte concrete non sono mai arrivate. Situazione in stallo ad una settimana dall’inizio ufficiale della stagione. Al momento sarà lui il titolare dell’attacco con Immobile e Felipe Anderson.