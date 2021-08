Lazio in trasferta, i tifosi aspettano: serve l’ok per lo stadio

ROMA - I tifosi della Lazio aspettano solo il via libera per tornare in trasferta. L’ultima è datata 23 febbraio 2020 a Marassi: settore ospiti praticamente esaurito. Poi la pandemia ha fermato tutto. Inizia una nuova stagione e, rispettando protocolli e regole anti-Covid, si potrà tornare a tifare la propria squadra lontani da casa. L’esordio biancoceleste è per sabato alle 20.45 a Empoli. Lo stadio Castellani è stato oggetto di lavori strutturali in vari settori e mancherebbero ancora i permessi per accogliere i tifosi.