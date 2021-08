Lazio, brivido Sarri: arriva l'Empoli con i tesseramenti al fotofinish

È o non è il presidente del fotofinish? Ci pensa Lotito , di corsa. Sarri sta imparando a conoscerlo, a stargli dietro, ad allenare col fiato sospeso. Gli acquisti di giugno, capitanati da Felipe Anderson , unica ala di ruolo del tridente di Mau, sono impigliati nelle more del tesseramento, sbarrato dai blocchi dell’indicatore di liquidità, l’incubo di quest’estate di mercato. (...) Ieri, dopo alcune ore di riflessione, ha sciolto le riserve, metterà mano al portafoglio . (…) Se tutto filerà liscio, la Lazio conta di depositare in tempo i contratti di Felipe Anderson, Hysaj , Radu e Luka Romero . (...)

Arriva l'Empoli: servirà un piano d'emergenza?

Sarri è col fiato sospeso perché a Empoli si gioca sabato (20,45) ed entro venerdì alle 12 (ossia dopodomani) la Lazio deve comunicare l’elenco dei giocatori per la prima di campionato. Mau si fida delle promesse di Lotito, gli ha garantito che potrà utilizzare tutti gli uomini che sta allenando da luglio. Ha bisogno di Hysaj a sinistra, da terzino della difesa a 4. Non può rinunciare a Felipe Anderson in attacco, accanto a Immobile, nel tridente che attende due ali (un titolare e una riserva), finora composto con il baby Raul Moro. (...) Mau si è preso qualche ora di riflessione, aspetta comunicazioni dalla società, ma non può aspettare la vigilia di Empoli per decidere su chi puntare. Aspetterà finché possibile altrimenti opterà per un piano d’emergenza. (...)

Tutti gli approfondimenti sull’edizione del Corriere dello Sport – Stadio